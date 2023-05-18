Норвегия передаст ВСУ американские дальнобойные РСЗО M270

https://racurs.ua/n183179-norvegiya-peredast-vsu-amerikanskie-dalnoboynye-rszo-m270.html

Ракурс

Норвегія у співпраці з Великою Британією передадуть Збройним силам України до восьми реактивних систем залпового вогню великої дальності (до 300 км) MLRS M270 та три радарні системи Arthur для виявлення та ураження польової артилерії окупаційної армії росії.

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Про це оголосив 18 травня міністр оборони Норвегії Бйорн Аріль Грам.

Він вказав про додаткову військову допомогу Україні та розширення участі норвезької сторони в програмі військового навчання українців на території Великої Британії.

Осло надає Києву військову допомогу через спеціальний фонд, заснований британською стороною, а також у межах операції Interflex із навчання українських військових.

Норвегія робить значний внесок до Фонду, і ми робимо свій внесок у підготовку українських солдатів як тут, у Великій Британії, так і в Норвегії. Починаючи з цього літа, Норвегія подвоїть кількість наших інструкторів в операції Interflex, — анонсував він.

Нагадаємо, торік Україна отримала кілька партій MLRS отримала від Великої Британії.