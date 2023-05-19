Зеленский прибудет на саммит G7 в Японии. Фото: ОПУ

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Ракурс

Президент України Володимир Зеленський особисто візьме участь на саміті G7 в Японії.

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Це буде перша поїздка глави держави до Азії після початку повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну в лютому 2022 року. В Японії Зеленський буде вирішувати питання стійкості України. Про це секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов 19 травня заявив в ефірі телемарафону.

Хто б сумнівався, що наш президент там не буде присутній. Ми були впевнені, що наш президент там, де потрібно країні, в будь-якій точці світу обов’язково буде знаходитися для того, щоб вирішувати питання стійкості нашої країни, — зазначив він.

За словами посадовця, на саміті G7 будуть прийматися дуже важливі речі, і тому саме фізична присутність Зеленського важлива для відстоювання українських інтересів.

Згодом прес-служба апарату РНБО Украіни спростувала слова Данілова й заявила, що президент Зеленський візьме участь у зустрічі лідерів G7 в Японії в онлайн-режимі.

Раніше заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква допустив, що поїздка Зеленського до Японії залежатиме від ситуації на фронті.

Як відомо, лідери «Групи семи» зустрінуться упродовж 19−21 травня в японському місті Хіросіма.

Нагадаємо, раніше представники G7 утворили альянс, спрямований на витіснення росії з міжнародного ринку ядерної енергетики. Країни домовилися про використання ресурсів і можливостей своїх цивільних ядерних енергетичних секторів задля того, щоб підірвати контроль рф над ланцюжками поставок.