П’ять країн G7 домовилися витіснити рф з міжнародного ринку ядерного палива

https://racurs.ua/ua/n182092-p-yat-krayin-g7-domovylysya-vytisnyty-rf-z-mijnarodnogo-rynku-yadernogo-palyva.html

Ракурс

США, Велика Британія, Канада, Японія та Франція утворили альянс, спрямований на витіснення росії з міжнародного ринку ядерної енергетики. Угоди досягли в японському Саппоро на полях зустрічі представників країн «Групи семи» (G7).

.

Про це повідомив британський уряд у заяві від 16 квітня.

П’ять великих країн домовилися про використання ресурсів і можливостей своїх цивільних ядерних енергетичних секторів задля того, щоб підірвати контроль рф над ланцюжками поставок.

Згідно з повідомленням, ця угода підтримає стабільне постачання палива для сьогоднішніх потреб, а також гарантуватиме безпечну і надійну розробку і використання палива для удосконалених реакторів у майбутньому.

Велика Британія була в центрі глобальних зусиль, спрямованих на підтримку України, перемогу над путіним і гарантування того, що ні він, ні будь-хто інший, подібно до нього, більше ніколи не зможе думати, що може тримати світ у полоні своїх енергоресурсів, — заявив міністр енергетичної безпеки Грант Шепс.

Нагадаємо, уряд Німеччини на тлі російського вторгнення в Україну виступив за запровадження санкцій Європейського Союзу проти атомної галузі рф.