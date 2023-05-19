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В ГУР рассказали, сколько ракет сейчас изготавливает рф. Фото:

рф наладила производство ракет — сколько их изготавливают ежемесячно

19 мая 2023, 13:19
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Запас ракетного озброєння росії дуже сильно вичерпався з початку повномасштабного вторгнення в Україну.


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Однак ворогу вдалося налагодити виробництво, попри міжнародні санкції. Так, уламки застосованих агресором ракет вказують, що вони тільки-но зійшли з конвеєра. Це боєприпаси, виготовлені в першому кварталі 2023 року. Про це заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький 19 травня заявив у коментарі «РБК-Україна».

За його словами, зараз росія має можливості щомісяця виготовляти близько 25 крилатих ракет «Калібр», дві гіперзвукові ракети «Кинджал», 35 крилатих ракет Х-101 та п’ять балістичних ракет 9М723 до «Іскандер-М». Двічі на місяць окупанти переправляють «Калібри» до Криму.

Скібіцький додав, що росіяни налагодили постачання комплектуючих для виробництва ракетного озброєння, попри міжнародні санкції.

Нагадаємо, у ГУР заявляли, що росія продовжує купувати мікрочіпи з підтримкою ГЛОНАСС завдяки численним підставним компаніям та дистриб’юторам. Деталі для російських ракет виготовляють компанії з США, Швейцарії та Канади.

Джерело: «РБК-Україна»

Источник: Ракурс


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