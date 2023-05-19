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Что согласовали мировые лидеры в Хиросиме - саммит G7
Саммит G7 — что согласовали мировые лидеры в Хиросимеhttps://racurs.ua/n183213-sammit-g7-chto-soglasovali-mirovye-lidery-v-hirosime.htmlРакурс
Країни «Групи семи» (G7) продовжать постачання Україні зброї навіть у разі завершення військових дій.
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Про це йдеться у спільній заяві «сімки».
Також під час саміту було заявлено, що країни «великої сімки» продовжать військову, фінансову та дипломатичну підтримку України, щоб забезпечити поразку рф.
G7 має намір продовжувати обмежувати експорт до росії промислового обладнання і технологій, вживатиме заходів проти її фінансового сектора. Лідери держав, що входять до групи, вимагають від третіх країн припинити матеріальну підтримку, яку Москва може використовувати для ведення війни в Україні. Також країни продовжать вживати заходів для скорочення доходів рф від експорту енергоносіїв.
У Хіросімі країни G7 рішуче засудили порушення росією Статуту ООН і домовилися й далі азом протистояти неспровокованій російській агресії.
Крім того, вони:
закликають рф припинити агресію і вивести свої війська і техніку з усієї міжнародно визнаної території України;
зобов’язуються продовжувати надавати допомогу Україні у сфері безпеки, доки триває війна з росією;
країни G7 примусять росію заплатити за повоєнне відновлення України;
продовжать виявляти, заморожувати і заарештовувати активи росіян під санкціями;
лідери країн G7 посилять санкції проти агресора та боротьбу зі схемами їх обходу завдяки третім країнам;
«сімка» висловлює занепокоєння через безвідповідальне захоплення та мілітаризацію рф Запорізької атомної електростанції. Учасники зобов’язуються продовжувати надавати допомогу Україні у сфері безпеки доти, доки триває війна з росією;
підтримано програму фінансової допомоги Україні на наступний рік; Також буде підтримка зусиль уряду України щодо боротьби з корупцією.
G7 наголошує на єдності в санкційній політиці проти росії. Ворог має сплатити довгострокове відновлення України;
також росія має понести відповідальність за напади на цивільне населення та критично важливу інфраструктуру;
країни зобов’язуються підтримувати ті держави, які також постраждали через російське вторгнення в Україну;
G7 планує зберігати активи рф замороженими, доки москва не компенсує збитки від війни в Україні;
також будуть і надалі вводитись обмеження на використання рф міжнародної фінансової системи;
G7 вживатиме заходів для запобігання «використання філій російських банків у третіх країнах» для обходу санкцій. Це вкрай важливо;
G7 продовжить знижувати залежність від рф у сфері ядерної енергетики;
«Сімка» вживатиме заходів проти фінансового сектора росії.
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