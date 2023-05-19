Країни «Групи семи» (G7) продовжать постачання Україні зброї навіть у разі завершення військових дій.

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Про це йдеться у спільній заяві «сімки».

Також під час саміту було заявлено, що країни «великої сімки» продовжать військову, фінансову та дипломатичну підтримку України, щоб забезпечити поразку рф.

G7 має намір продовжувати обмежувати експорт до росії промислового обладнання і технологій, вживатиме заходів проти її фінансового сектора. Лідери держав, що входять до групи, вимагають від третіх країн припинити матеріальну підтримку, яку Москва може використовувати для ведення війни в Україні. Також країни продовжать вживати заходів для скорочення доходів рф від експорту енергоносіїв.

У Хіросімі країни G7 рішуче засудили порушення росією Статуту ООН і домовилися й далі азом протистояти неспровокованій російській агресії.