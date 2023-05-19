M777 и Excalibur против «Гиацинта-Б» - видео поражения российской техники

https://racurs.ua/n183214-m777-i-excalibur-protiv-giacinta-b-video-porajeniya-rossiyskoy-tehniki.html

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Силам оборони вдалося уразити танк та причіпну гармату російських військових.

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Для ураження російської гармати 2А36 «Гіацинт-Б» калібру 152 мм українські артилеристи застосовували гаубицю M777 калібру 155 мм. У приховану гармату влучив американський високоточний боєприпас M982 Excalibur.

Українські військові продовжують вибивати військову техніку окупантів на Херсонщині. На лівому березі Дніпра росіяни намагаються замаскувати та приховати свою бронетехніку. Проте на околицях міста Гола Пристань українська розвідка виявила танк, який заховали у будівлі.

Унаслідок влучних ударів танк було повністю знищено — у бойової машини відірвало башту.

Гола Пристань перебуває під російською окупацією з лютого 2022 року.

«Мілітарний» пише, що на лівому березі 406-та окрема артилерійська бригада дістала російську артилерію неподалік села Нечаєве. На південному напрямку аеророзвідники знайшли замасковану російську гармату.

Наші артилеристи не впустили свого шансу та після вдалого «полювання» знищили ворожу гармату «Гіацинт», — розповіли військові.

Для ураження російської гармати 2А36 «Гиацинт-Б» калібру 152 мм українські артилеристи застосовували гаубицю M777 калібру 155 мм.

У приховану гармату влучив американський високоточний боєприпас M982 Excalibur.

Їхня точність буквально перетворює артилерійську зброю на снайперську. Як заявляє виробник Raytheon, знадобиться до 10 звичайних снарядів, щоб досягти точності одного M982.

Excalibur — це активно-реактивний снаряд і дальність стрільби ним залежить від артсистеми. Водночас вкрай важливо те, що вести вогонь цими снарядами можливо з будь-якої сучасної артилерійської системи стандарту НАТО.