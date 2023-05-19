Рашисты засыпали пролив между крупнейшим островом Украины и материком

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Окупанти засипали протоку між островом Джарилгач та материковою частиною Херсонської області.

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Вони перетворили заповідний регіон в окупованій частині України на військовий полігон. Ця протока слугувала основним шляхом міграції дельфінів.

У Сухопутних військах України 19 травня повідомили, що російські війська засипали піском смугу води між материком і островом Джарилгач, таким чином приєднавши його до окупованих територій Херсонщини.

У ЗСУ пояснили, що це зроблено з метою більш інтенсивного використання природоохоронної території національного парку для військових потреб.

Острів Джарилгач називали Джа та «Українськими Мальдівами». Окупанти знищують все світле і живе, до чого торкаються їхні мерзотні руки.

Джарилгач — це острів у Каркінітській затоці Чорного моря. Він вважається найбільшим островом України та Чорного моря. Адміністративно належить до Скадовського району Херсонської області. Вся територія острова та частина прилеглої акваторії входить у Національний природний парк «Джарилгацький».