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Рашисти засипали протоку між найбільшим островом України та материком
Рашисти засипали протоку між найбільшим островом України та материком (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n183222-rashysty-zasypaly-protoku-mij-naybilshym-ostrovom-ukrayiny-ta-materykom-karta.htmlРакурс
Окупанти засипали протоку між островом Джарилгач та материковою частиною Херсонської області.
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Вони перетворили заповідний регіон в окупованій частині України на військовий полігон. Ця протока слугувала основним шляхом міграції дельфінів.
У Сухопутних військах України 19 травня повідомили, що російські війська засипали піском смугу води між материком і островом Джарилгач, таким чином приєднавши його до окупованих територій Херсонщини.
У ЗСУ пояснили, що це зроблено з метою більш інтенсивного використання природоохоронної території національного парку для військових потреб.
Острів Джарилгач називали Джа та «Українськими Мальдівами». Окупанти знищують все світле і живе, до чого торкаються їхні мерзотні руки.
Джарилгач — це острів у Каркінітській затоці Чорного моря. Він вважається найбільшим островом України та Чорного моря. Адміністративно належить до Скадовського району Херсонської області. Вся територія острова та частина прилеглої акваторії входить у Національний природний парк «Джарилгацький».
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