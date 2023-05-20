Слабый шум транспорта негативно влияет на эффективность работы

https://racurs.ua/n183227-daje-slabyy-shum-transporta-negativno-vliyaet-na-kognitivnye-sposobnosti.html

Ракурс

Шум, як вже давно відомо, може негативно впливати на здоров’я людини.

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Однак нове дослідження учених Технологічного університету Чалмерса (Швеція) показує, що вже навіть 40 децибел дорожнього шуму — типовий рівень фонового шуму в офісі або на кухні — негативно впливають на когнітивні функції. Про це повідомляє прес-служба вишу.

Учені провели лабораторне дослідження, в якому піддослідні проходили тести на концентрацію уваги, перебуваючи під впливом фонового дорожнього шуму:

вони дивилися на монітор комп’ютера, на якому послідовно з’являлися окремі літери, і їм було наказано натиснути кнопку для всіх літер, крім X;

також учасники заповнювали форму під назвою «Індекс навантаження NASA» (NASA TLX) — поширений у світі інструмент для вимірювання суб'єктивної оцінки людиною свого робочого навантаження при виконанні завдання. Респонденти оцінювали своє навантаження за шістьма параметрами: розумове навантаження, фізичне навантаження, часовий тиск, зусилля, продуктивність і ступінь фрустрації.

Дослідження показало, що учасники мали значно гірші результати в тесті на продуктивність, а також відчували, що завдання було складнішим для виконання на фоні дорожнього шуму, — зазначається в статті.

Фоновий шум під час експерименту складався з двох звукових послідовностей, що імітували вантажівки, які проїжджали на відстані 10 та 50 м. Обидві послідовності були нормалізовані до однакового загального рівня в приміщенні 40 дБ.

Звукова послідовність, що імітувала ближчі проїзди, де звук значно змінюється, коли транспортний засіб проїжджає повз, зазвичай найбільше турбувала піддослідних, — зазначають дослідники. — Це може бути пов’язано з тим, що транспорт, який проїжджає далі, сприймається як більш постійний гул.

Учені наголошують, що від низькочастотного шуму, який у містах передусім генерується інтенсивним рухом транспорту на низьких швидкостях, важко відгородитися навіть за допомогою добре ізольованих вікон і будівель, які відповідають усім будівельним нормам і рекомендаціям щодо звукоізоляції.

Розрахунки для різних типів фасадів показують, що важко досягти ідеального звукового середовища в приміщенні поблизу доріг з інтенсивним рухом, — зазначають дослідники. — Зменшення швидкості не є рішенням, оскільки наші розрахунки показують, що рівень шуму в приміщенні може навіть збільшитися при меншій швидкості.

Тож найефективнішим рішенням було б уникати ущільнення міської забудови в районах, де транспортний шум має надто великий вплив на здоров’я і добробут людей, додають дослідники.