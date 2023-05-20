Владимир Зеленский в Японии, фото: NHK

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Президент України Володимир Зеленський прибув до Японії для участі в саміті G7, який проходить у Хіросімі.

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Про це сьогодні, 20 травня, повідомив японський телеканал NHK, опублікувавши відповідне фото.

У своєму Telegram-каналі Зеленський опублікував повідомлення, в якому анонсував важливі зустрічі з партнерами та друзями України, котрі відбудуться в межах саміту G7.

Безпека й посилення співпраці для нашої перемоги. Сьогодні мир стане ближчим, — наголосив президента.

Джерело: NHK, Володимир Зеленський