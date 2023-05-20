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Володимир Зеленський у Японії, фото: NHK
Зеленський прибув до Хіросіми для участі у саміті G7 (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n183229-zelenskyy-prybuv-do-hirosimy-dlya-uchasti-u-samiti-g7-foto.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський прибув до Японії для участі в саміті G7, який проходить у Хіросімі.
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Про це сьогодні, 20 травня, повідомив японський телеканал NHK, опублікувавши відповідне фото.
У своєму Telegram-каналі Зеленський опублікував повідомлення, в якому анонсував важливі зустрічі з партнерами та друзями України, котрі відбудуться в межах саміту G7.
Безпека й посилення співпраці для нашої перемоги. Сьогодні мир стане ближчим, — наголосив президента.
Джерело: NHK, Володимир Зеленський
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