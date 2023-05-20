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Ракурс
Василий Ломаченко и Девин Хейни (слева)

Бой Ломаченко за звание абсолютного чемпиона мира покажут в свободном доступе (ТРАНСЛЯЦИЯ)

20 мая 2023, 21:03
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Василь Ломаченко, український боксер, у ніч проти 21 травня проведе поєдинок проти абсолютного чемпіона світу в легкій вазі американця Девіна Хейні.


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Хейні та Ломаченко розіграють титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг). Поєдинок відбудеться у Лас-Вегасі.

Медіасервіс Megogo раніше відмовився від трансляції через позицію Ломаченка, який публічно підтримує УПЦ МП.

Наживо поєдинок у вільному доступі для України покаже промоутерська компанія Top Rank на своєму каналі в YouTube. Орієнтовний початок поєдинку — 7.00 за київським часом.

Источник: Ракурс


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