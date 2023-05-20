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Василий Ломаченко и Девин Хейни (слева)
Бой Ломаченко за звание абсолютного чемпиона мира покажут в свободном доступе (ТРАНСЛЯЦИЯ)https://racurs.ua/n183254-boy-lomachenko-za-zvanie-absolutnogo-chempiona-mira-pokajut-v-svobodnom-dostupe-translyaciya.htmlРакурс
Василь Ломаченко, український боксер, у ніч проти 21 травня проведе поєдинок проти абсолютного чемпіона світу в легкій вазі американця Девіна Хейні.
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Хейні та Ломаченко розіграють титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг). Поєдинок відбудеться у Лас-Вегасі.
Медіасервіс Megogo раніше відмовився від трансляції через позицію Ломаченка, який публічно підтримує УПЦ МП.
Наживо поєдинок у вільному доступі для України покаже промоутерська компанія Top Rank на своєму каналі в YouTube. Орієнтовний початок поєдинку — 7.00 за київським часом.
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