Василий Ломаченко и Девин Хейни (слева)

https://racurs.ua/n183254-boy-lomachenko-za-zvanie-absolutnogo-chempiona-mira-pokajut-v-svobodnom-dostupe-translyaciya.html

Ракурс

Василь Ломаченко, український боксер, у ніч проти 21 травня проведе поєдинок проти абсолютного чемпіона світу в легкій вазі американця Девіна Хейні.

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Хейні та Ломаченко розіграють титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг). Поєдинок відбудеться у Лас-Вегасі.

Медіасервіс Megogo раніше відмовився від трансляції через позицію Ломаченка, який публічно підтримує УПЦ МП.

Наживо поєдинок у вільному доступі для України покаже промоутерська компанія Top Rank на своєму каналі в YouTube. Орієнтовний початок поєдинку — 7.00 за київським часом.