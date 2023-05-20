Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Василь Ломаченко та Девін Хейні (ліворуч)

Бій Ломаченко за звання абсолютного чемпіона світу покажуть у вільному доступі (ТРАНСЛЯЦІЯ)

20 тра 2023, 21:03
999

Василь Ломаченко, український боксер, у ніч проти 21 травня проведе поєдинок проти абсолютного чемпіона світу в легкій вазі американця Девіна Хейні.


.

Хейні та Ломаченко розіграють титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг). Поєдинок відбудеться у Лас-Вегасі.

Медіасервіс Megogo раніше відмовився від трансляції через позицію Ломаченка, який публічно підтримує УПЦ МП.

Наживо поєдинок у вільному доступі для України покаже промоутерська компанія Top Rank на своєму каналі в YouTube. Орієнтовний початок поєдинку — 7.00 за київським часом.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів