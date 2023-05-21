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Ракурс
Российские захватчики превращают гражданскую инфраструктуру в полевые госпитали, фото: «РБК»

Рашисты переоборудовали в полевые госпитали школу и детсад на оккупированных территориях

21 мая 2023, 08:30
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Російські загарбники продовжують переобладнувати заклади освіти у тимчасово окупованих населених пунктах України під військові медичні установи.


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Про це повідомляється сьогодні, 21 травня, у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Зокрема, у польові шпиталі російські загарбники перетворили:

  • загальноосвітню школу в селищі Азов Запорізької області;
  • дошкільний навчальний заклад у селищі Гладківка Херсонської області.

На лікуванні там перебувають близько 50 окупантів з пораненнями різного ступеню важкості, — зазначають у Генштабі.

Нещодавно у Генштабі ЗСУ також повідомляли про переобладнання рашистами у військовий шпиталь Лутугинського районного територіального медичного об'єднання у Луганській області. Зазначається, що для прикриття на першому поверсі цього закладу залишили дитяче відділення.

«Наразі у медичному закладі на лікуванні перебуває близько 100 російських військовослужбовців з пораненнями різного ступеню важкості. Це число є піком можливостей військового шпиталю у наданні медичних послуг. У той же час меддопомога цивільному населенню з боку персоналу військового шпиталю не надається, — наголошують у Генштабі.

Источник: Ракурс


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