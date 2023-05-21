Рашисти перетворили у польові шпиталі школу та дитсадок на окупованих територіяхhttps://racurs.ua/ua/n183258-rashysty-peretvoryly-u-polovi-shpytali-shkolu-ta-dytsadok-na-okupovanyh-terytoriyah.htmlРакурс
Російські загарбники продовжують переобладнувати заклади освіти у тимчасово окупованих населених пунктах України під військові медичні установи.
Про це повідомляється сьогодні, 21 травня, у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
Зокрема, у польові шпиталі російські загарбники перетворили:
- загальноосвітню школу в селищі Азов Запорізької області;
- дошкільний навчальний заклад у селищі Гладківка Херсонської області.
На лікуванні там перебувають близько 50 окупантів з пораненнями різного ступеню важкості, — зазначають у Генштабі.
Нещодавно у Генштабі ЗСУ також повідомляли про переобладнання рашистами у військовий шпиталь Лутугинського районного територіального медичного об'єднання у Луганській області. Зазначається, що для прикриття на першому поверсі цього закладу залишили дитяче відділення.
«Наразі у медичному закладі на лікуванні перебуває близько 100 російських військовослужбовців з пораненнями різного ступеню важкості. Це число є піком можливостей військового шпиталю у наданні медичних послуг. У той же час меддопомога цивільному населенню з боку персоналу військового шпиталю не надається, — наголошують у Генштабі.