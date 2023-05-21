Російські загарбники перетворюють цивільну інфраструктуру у польові шпиталі, фото: «РБК»

https://racurs.ua/ua/n183258-rashysty-peretvoryly-u-polovi-shpytali-shkolu-ta-dytsadok-na-okupovanyh-terytoriyah.html

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Російські загарбники продовжують переобладнувати заклади освіти у тимчасово окупованих населених пунктах України під військові медичні установи.

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Про це повідомляється сьогодні, 21 травня, у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Зокрема, у польові шпиталі російські загарбники перетворили:

загальноосвітню школу в селищі Азов Запорізької області;

дошкільний навчальний заклад у селищі Гладківка Херсонської області.

На лікуванні там перебувають близько 50 окупантів з пораненнями різного ступеню важкості, — зазначають у Генштабі.

Нещодавно у Генштабі ЗСУ також повідомляли про переобладнання рашистами у військовий шпиталь Лутугинського районного територіального медичного об'єднання у Луганській області. Зазначається, що для прикриття на першому поверсі цього закладу залишили дитяче відділення.