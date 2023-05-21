США объявили о военной помощи Украине на 375 млн долларов, фото: «Укринформ»

https://racurs.ua/n183261-gosdep-ssha-obyavil-novyy-paket-voennoy-pomoschi-ukraine-detali.html

Ракурс

Міноборони США сьогодні, 21 травня, після зустрічі президента країни Джо Байдена з його українським колегою Володимиром Зеленським у Японії, оголосило про новий пакет військової допомоги Україні на загальну суму до 375 млн дол. США.

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Про це повідомляється на сайті Міноборони США.

Зазначається, що цей пакет став вже 38-м вилученням обладнання з інвентарних запасів Пентагону для України з серпня 2021 року.

Він включає:

додаткові боєприпаси для HIMARS;

артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;

протитанкові керовані ракети TOW;

протитанкові системи Javelin і AT-4;

боєприпаси ракетних систем з лазерним наведенням;

підривні боєприпаси;

броньовані мостові системи;

броньовані медичні машини;

вантажівки та причепи для перевезення важкої техніки;

матеріально-технічне забезпечення;

тепловізійні системи;

запчастини та інше польове обладнання.