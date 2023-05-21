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США объявили о военной помощи Украине на 375 млн долларов, фото: «Укринформ»

Госдеп США объявил новый пакет военной помощи Украине — детали

21 мая 2023, 09:53
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Міноборони США сьогодні, 21 травня, після зустрічі президента країни Джо Байдена з його українським колегою Володимиром Зеленським у Японії, оголосило про новий пакет військової допомоги Україні на загальну суму до 375 млн дол. США.


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Про це повідомляється на сайті Міноборони США.

Зазначається, що цей пакет став вже 38-м вилученням обладнання з інвентарних запасів Пентагону для України з серпня 2021 року.

Він включає:

  • додаткові боєприпаси для HIMARS;
  • артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
  • протитанкові керовані ракети TOW;
  • протитанкові системи Javelin і AT-4;
  • боєприпаси ракетних систем з лазерним наведенням;
  • підривні боєприпаси;
  • броньовані мостові системи;
  • броньовані медичні машини;
  • вантажівки та причепи для перевезення важкої техніки;
  • матеріально-технічне забезпечення;
  • тепловізійні системи;
  • запчастини та інше польове обладнання.

Сполучені Штати продовжуватимуть співпрацювати зі своїми союзниками і партнерами, щоб надати Україні можливості для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою і довгострокових потреб у безпековій допомозі, — наголошують у відомстві.

Источник: Ракурс


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