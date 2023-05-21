Ракурсhttps://racurs.ua/
США объявили о военной помощи Украине на 375 млн долларов, фото: «Укринформ»
Госдеп США объявил новый пакет военной помощи Украине — деталиhttps://racurs.ua/n183261-gosdep-ssha-obyavil-novyy-paket-voennoy-pomoschi-ukraine-detali.htmlРакурс
Міноборони США сьогодні, 21 травня, після зустрічі президента країни Джо Байдена з його українським колегою Володимиром Зеленським у Японії, оголосило про новий пакет військової допомоги Україні на загальну суму до 375 млн дол. США.
.
Про це повідомляється на сайті Міноборони США.
Зазначається, що цей пакет став вже 38-м вилученням обладнання з інвентарних запасів Пентагону для України з серпня 2021 року.
Він включає:
- додаткові боєприпаси для HIMARS;
- артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
- протитанкові керовані ракети TOW;
- протитанкові системи Javelin і AT-4;
- боєприпаси ракетних систем з лазерним наведенням;
- підривні боєприпаси;
- броньовані мостові системи;
- броньовані медичні машини;
- вантажівки та причепи для перевезення важкої техніки;
- матеріально-технічне забезпечення;
- тепловізійні системи;
- запчастини та інше польове обладнання.
Сполучені Штати продовжуватимуть співпрацювати зі своїми союзниками і партнерами, щоб надати Україні можливості для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою і довгострокових потреб у безпековій допомозі, — наголошують у відомстві.
Ключевые изменения, касающиеся сделок купли-продажи недвижимого имущества
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Военный преступник будет арестован, как только покинет свою страну, без срока давности — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...