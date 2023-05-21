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США оголосили про військову допомогу Україні на 375 млн доларів, фото: «Укрінформ»
Держдеп США оголосив новий пакет військової допомоги Україні — деталіhttps://racurs.ua/ua/n183261-derjdep-ssha-ogolosyv-novyy-paket-viyskovoyi-dopomogy-ukrayini-detali.htmlРакурс
Міноборони США сьогодні, 21 травня, після зустрічі президента країни Джо Байдена з його українським колегою Володимиром Зеленським у Японії, оголосило про новий пакет військової допомоги Україні на загальну суму до 375 млн дол. США.
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Про це повідомляється на сайті Міноборони США.
Зазначається, що цей пакет став вже 38-м вилученням обладнання з інвентарних запасів Пентагону для України з серпня 2021 року.
Він включає:
- додаткові боєприпаси для HIMARS;
- артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
- протитанкові керовані ракети TOW;
- протитанкові системи Javelin і AT-4;
- боєприпаси ракетних систем з лазерним наведенням;
- підривні боєприпаси;
- броньовані мостові системи;
- броньовані медичні машини;
- вантажівки та причепи для перевезення важкої техніки;
- матеріально-технічне забезпечення;
- тепловізійні системи;
- запчастини та інше польове обладнання.
Сполучені Штати продовжуватимуть співпрацювати зі своїми союзниками і партнерами, щоб надати Україні можливості для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою і довгострокових потреб у безпековій допомозі, — наголошують у відомстві.
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