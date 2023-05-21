Генерал Александр Сырский. Фото: РБК-Україна

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Оборона Бахмута, навіть незначної частини цього міста, залишається актуальною.

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Українські військові просуваються на флангах та наближаються до взяття міста в тактичне оточення. У разі зміни обстановки Сили оборони отримають можливість входу в місто. Про це йдеться в повідомленні від імені командувача Сухопутних військ та Східного угруповання ЗСУ генерал-полковника Олександра Сирського, яке 21 травня Military Media Center опублікував у Telegram.

За його словами, в разі взяття міста в тактичне оточення, українські військові зможуть контролювати всі висотні будівлі в Бахмуті, зайняті ворогом, і поступово їх знищувати. Також це позбавить росіян контролю за підступами до міста. Це також дасть українським Збройним силам певні тактичні переваги.

Сирський також розповів, що в ході роботи з командирами детально розібрав дії та порядок знищення ворога. Ситуація в Бахмуті зараз складна, але контрольована.

Тим часом третя штурмова бригада ЗСУ заявила, що зачистила від ворога 1730 м у довжину та ще 700 м углибину. Бійці 2-го штурмового батальйону знищили підрозділи 72-ї бригади росіян, які намагалися повернути собі позиції. У суботу, 20 травня, були ліквідовані 23 окупанти, а понад 40 дістали поранення. Також була знищена бронетехніка противника, зокрема й танки.

Нагадаємо, речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі телемарафону заявив, що Сили оборони на Бахмутському напрямку виконали своє завдання, як і місто-фортеця Бахмут. Захисники знищили одне з найбільших і найбоєздатніших угруповань ворога, зокрема бойовиків ПВК «Вагнер».