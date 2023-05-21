Байден заявив про втрату росією 100 тис. окупантів під Бахмутом. Фото:

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Втрати збройних сил росії у боях за Бахмут склали 100 тис. військовослужбовців та найманців.

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Такі величезні втрати країни-агресора всього на одному лише напрямку фронту призвели до того, що російському командуванню буде дуже важко замінити ліквідовані підрозділи. Про це президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив під час прес-конференції після саміту G7 в Японії.

Про Бахмут говорять — втратили його чи ні. Правда в тому, що росія зазнала втрат понад 100 тис. осіб у Бахмуті. Це тяжко буде замінити. Не важливо, окупований він чи ні — там все одно не залишилось багато будівель. Це суттєво зруйноване місто. Але їм вдалося скувати дуже багато російських військ, включно з групою «Вагнера», — зазначив американський лідер.

А речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі телемарафону заявив, що Сили оборони на Бахмутському напрямку просунулися на 200 м.

За його словами, Бахмут та захисника виконали свої головні ролі. ЗСУ знищили одне з найбільших і найбоєздатніших угруповань ворога, зокрема бойовиків приватної військової кампанії «Вагнер».

Нагадаємо, 21 травня заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що просування українських військ у передмісті Бахмута по флангах, яке триває і зараз, дуже ускладнює ворогу перебування у місті. Рашисти втратили частину панівних висот довкола Бахмута.