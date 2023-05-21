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Українські війська просунулися у передмісті Бахмута, фото: «Новинарня»
Рашисти втратили частину панівних висот довкола Бахмута — Малярhttps://racurs.ua/ua/n183269-rashysty-vtratyly-chastynu-panivnyh-vysot-dovkola-bahmuta-malyar.htmlРакурс
Рашистам не вдалося оточити місто Бахмут на Донеччині і вони втратили частину панівних висот довкола міста.
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Про це у своєму Telegram-каналі сьогодні, 21 травня, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
Вона наголошує, що просування українських військ у передмісті Бахмута по флангах, яке триває і зараз, дуже ускладнює ворогу перебування у місті.
Наші війська взяли місто у напівоточення, що дає нам можливість знищувати ворога. Тому, ворогу, у тій частині міста яку він контролює, доводиться оборонятись, — зазначила Маляр.
Наші оборонці зберігають контроль над промисловими та інфраструктурними об‘єктами та приватним сектором Бахмута у районі «Літак»".
Нагадаємо, у президента України Володимира Зеленського заперечують, що росіяни нібито повністю захопили Бахмут.
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