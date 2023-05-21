Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Украинские войска продвинулись в пригороде Бахмута, фото: «Новинарня»

Рашисты потеряли часть господствующих высот вокруг Бахмута — Маляр

21 мая 2023, 14:24
999

Рашистам не вдалося оточити місто Бахмут на Донеччині і вони втратили частину панівних висот довкола міста.


.

Про це у своєму Telegram-каналі сьогодні, 21 травня, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Вона наголошує, що просування українських військ у передмісті Бахмута по флангах, яке триває і зараз, дуже ускладнює ворогу перебування у місті.

Наші війська взяли місто у напівоточення, що дає нам можливість знищувати ворога. Тому, ворогу, у тій частині міста яку він контролює, доводиться оборонятись, — зазначила Маляр.

Наші оборонці зберігають контроль над промисловими та інфраструктурними об‘єктами та приватним сектором Бахмута у районі «Літак»".

Нагадаємо, у президента України Володимира Зеленського заперечують, що росіяни нібито повністю захопили Бахмут.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров