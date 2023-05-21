Украинские войска продвинулись в пригороде Бахмута, фото: «Новинарня»

https://racurs.ua/n183269-rashisty-poteryali-chast-gospodstvuuschih-vysot-vokrug-bahmuta-malyar.html

Ракурс

Рашистам не вдалося оточити місто Бахмут на Донеччині і вони втратили частину панівних висот довкола міста.

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Про це у своєму Telegram-каналі сьогодні, 21 травня, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Вона наголошує, що просування українських військ у передмісті Бахмута по флангах, яке триває і зараз, дуже ускладнює ворогу перебування у місті.

Наші війська взяли місто у напівоточення, що дає нам можливість знищувати ворога. Тому, ворогу, у тій частині міста яку він контролює, доводиться оборонятись, — зазначила Маляр.

Наші оборонці зберігають контроль над промисловими та інфраструктурними об‘єктами та приватним сектором Бахмута у районі «Літак»".

Нагадаємо, у президента України Володимира Зеленського заперечують, що росіяни нібито повністю захопили Бахмут.