У Зеленського заперечують, що він підтвердив втрату контролю над Бахмутом

Володимир Зеленський, фото: «БИЗНЕС Online»

https://racurs.ua/ua/n183262-u-zelenskogo-zaperechuut-scho-vin-pidtverdyv-vtratu-kontrolu-nad-bahmutom.html

Ракурс

Агентство Reuters сьогодні, 21 травня, опублікувало повідомлення, що президент України Володимир Зеленський, ймовірно, підтвердив втрату контролю над містом Бахмутом на Донеччині.

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За інформацією видання, відповідна заява пролунала, коли Зеленський відповідав на питання, чи залишилося місто під контролем Києва.

Думаю, ні, — заявив він перед зустріччю з президентом США Джо Байденом у Японії. — На сьогодні Бахмут лише в наших серцях.

Водночас речник Зеленського Сергій Никифоров на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук спростовує, що президент України таке стверджував.

За словами Никифорова, Зеленський відповів «думаю, ні», коментуючи заяву росіян про те, що вони нібито захопили Бахмут.

Таким чином президент заперечив взяття Бахмута, — наголошує Никифоров.

Джерело: Reuters, Сергій Никифоров