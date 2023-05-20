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Ракурс
ЗСУ не підтверджують заяви Пригожина про повне захоплення Бахмута

ЗСУ не підтверджують заяви Пригожина про повне захоплення Бахмута

20 тра 2023, 16:48
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У Збройних силах України (ЗСУ) не підтверджують заяви російського воєнного злочинця і ватажка ПВК «Вагнера» Пригожина про повне захоплення Бахмута.


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Це неправда. Наші підрозділи продовжують бої у Бахмуті, — сказав Reuters речник Східного угруповання військ Сергій Череватий.

Ганна Маляр, заступниця міністра оборони, написала усвоїх соцмережах:

В Бахмуті важкі бої. Ситуація критична. Разом з тим, наші війська тримають оборону в районі «Літак».

За словами Маляр, станом на зараз наші оборонці контролюють певні промислові та інфраструктурні об‘єкти цього району і приватний сектор.

20 травня власник ПВК «Вагнера» через свою прес-службу прозвітував про «повне взяття» Бахмута найманцями.

За словами Пригожина, остання багатоповерхова будівля на південному заході міста, що утримується ЗСУ, перейшла під контроль ПВК близько полудня суботи.

За словами Пригожина, з 25 травня «вагнерівців» виводитимуть на відпочинок та перепідготовку.

Джерело: Ракурс


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