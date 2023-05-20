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ЗСУ не підтверджують заяви Пригожина про повне захоплення Бахмута
ЗСУ не підтверджують заяви Пригожина про повне захоплення Бахмутаhttps://racurs.ua/ua/n183243-zsu-ne-pidtverdjuut-zayavy-prygojyna-pro-povne-zahoplennya-bahmuta.htmlРакурс
У Збройних силах України (ЗСУ) не підтверджують заяви російського воєнного злочинця і ватажка ПВК «Вагнера» Пригожина про повне захоплення Бахмута.
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Це неправда. Наші підрозділи продовжують бої у Бахмуті, — сказав Reuters речник Східного угруповання військ Сергій Череватий.
Ганна Маляр, заступниця міністра оборони, написала усвоїх соцмережах:
В Бахмуті важкі бої. Ситуація критична. Разом з тим, наші війська тримають оборону в районі «Літак».
За словами Маляр, станом на зараз наші оборонці контролюють певні промислові та інфраструктурні об‘єкти цього району і приватний сектор.
20 травня власник ПВК «Вагнера» через свою прес-службу прозвітував про «повне взяття» Бахмута найманцями.
За словами Пригожина, остання багатоповерхова будівля на південному заході міста, що утримується ЗСУ, перейшла під контроль ПВК близько полудня суботи.
За словами Пригожина, з 25 травня «вагнерівців» виводитимуть на відпочинок та перепідготовку.
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