ВСУ не подтверждают заявления Пригожина о полном захвате Бахмута

https://racurs.ua/n183243-vsu-ne-podtverjdaut-zayavleniya-prigojina-o-polnom-zahvate-bahmuta.html

Ракурс

У Збройних силах України (ЗСУ) не підтверджують заяви російського воєнного злочинця і ватажка ПВК «Вагнера» Пригожина про повне захоплення Бахмута.

.

Це неправда. Наші підрозділи продовжують бої у Бахмуті, — сказав Reuters речник Східного угруповання військ Сергій Череватий.

Ганна Маляр, заступниця міністра оборони, написала усвоїх соцмережах:

В Бахмуті важкі бої. Ситуація критична. Разом з тим, наші війська тримають оборону в районі «Літак».

За словами Маляр, станом на зараз наші оборонці контролюють певні промислові та інфраструктурні об‘єкти цього району і приватний сектор.

20 травня власник ПВК «Вагнера» через свою прес-службу прозвітував про «повне взяття» Бахмута найманцями.

За словами Пригожина, остання багатоповерхова будівля на південному заході міста, що утримується ЗСУ, перейшла під контроль ПВК близько полудня суботи.

За словами Пригожина, з 25 травня «вагнерівців» виводитимуть на відпочинок та перепідготовку.