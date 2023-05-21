Япония предоставит ВСУ 100 военных авто. Фото:

https://racurs.ua/n183283-yaponiya-obyavila-o-predostavlenii-vsu-100-avtomobiley-i-30-tys-paykov.html

Ракурс

Японія надасть Україні допомогу у виді автомобілів та сухпайків.

.

Сили оборони отримають від японського уряду 100 автомобілів та 30 тис. пайків. А поранених українських захисників приймуть у японських лікарнях, зокрема в Центральному госпіталі сил оборони Японії. Про це 21 травня заявив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда, повідомило японське Міністерство закордонних справ.

Також Токіо планує надати допомогу на 7.6 млрд дол. для відновлення та реконструкції України після війни. З цією ж метою було створено Раду з підготовки сприяння економічній відбудові України.

А Банк міжнародного співробітництва Японії вирішив застрахувати облігації Samurai на суму приблизно 93 млрд єн, які нададуть Польщі для допомоги переселенцям з України.

Нагадаємо, в Японії лідери країн G7 домовилися, що продовжать постачання Україні зброї навіть у разі завершення військових дій.

А президент Володимир Зеленський закликав Японію та Південну Корею допомогти Україні летальною зброєю, але погодився, що існують «законодавчі та конституційні труднощі» для схвалення такого рішення.