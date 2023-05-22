ВСУ уничтожили 720 оккупантов, самолет и 20 артсистем врага за сутки

ВСУ уничтожили 720 оккупантов, самолет и 20 артсистем. Фото:

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Ракурс

Військові втрати російської федерації наближаються до 204 тис. окупантів.

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За добу були ліквідовані 720 солдатів та найманців, знищені два танки, дев’ять ББМ, 20 артилерійських систем, систему РСЗВ, 14 одиниць автомобільної та дві — спеціальної техніки. Також було збито ворожий літак та вісім БПЛА різних типів. Про це 22 травня повідомили в Генштабі Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 22 травня 2023 року орієнтовно склали:

особового складу — близько 203 тис. 880 (+720) осіб ліквідовано,

танків — 3 тис. 785 (+2) од,

бойових броньованих машин — 7 тис. 407 (+9) од,

артилерійських систем — 3 тис. 278 (+20) од,

РСЗВ — 565 (+1) од,

засоби ППО — 327 (+0) од,

літаків — 309 (+1) од,

гелікоптерів — 294 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2 тис. 830 (+8),

крилаті ракети — 1 тис. 11 (+0),

кораблі /катери — 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 6 тис. 129 (+14) од,

спеціальна техніка — 427 (+2).

Нагадаємо, 21 травня президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що втрати російських окупантів у боях за місто Бахмут склали 100 тис. військовослужбовців та найманців.