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ЗСУ знищили 720 окупантів, літак та 20 артсистем. Фото: Генштаб

ЗСУ знищили 720 окупантів, літак та 20 артсистем ворога за добу

22 тра 2023, 10:48
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Військові втрати російської федерації наближаються до 204 тис. окупантів.


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За добу були ліквідовані 720 солдатів та найманців, знищені два танки, дев’ять ББМ, 20 артилерійських систем, систему РСЗВ, 14 одиниць автомобільної та дві — спеціальної техніки. Також було збито ворожий літак та вісім БПЛА різних типів. Про це 22 травня повідомили в Генштабі Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 22 травня 2023 року орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 203 тис. 880 (+720) осіб ліквідовано,
  • танків — 3 тис. 785 (+2) од,
  • бойових броньованих машин — 7 тис. 407 (+9) од,
  • артилерійських систем — 3 тис. 278 (+20) од,
  • РСЗВ — 565 (+1) од,
  • засоби ППО — 327 (+0) од,
  • літаків — 309 (+1) од,
  • гелікоптерів — 294 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2 тис. 830 (+8),
  • крилаті ракети — 1 тис. 11 (+0),
  • кораблі /катери — 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 6 тис. 129 (+14) од,
  • спеціальна техніка — 427 (+2).

Інфографіка: Генштаб

Нагадаємо, 21 травня президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що втрати російських окупантів у боях за місто Бахмут склали 100 тис. військовослужбовців та найманців.

Джерело: Ракурс


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