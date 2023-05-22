ЗСУ знищили 720 окупантів, літак та 20 артсистем ворога за добу

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ЗСУ знищили 720 окупантів, літак та 20 артсистем. Фото: Генштаб
ЗСУ знищили 720 окупантів, літак та 20 артсистем ворога за добуhttps://racurs.ua/ua/n183290-zsu-znyschyly-720-okupantiv-litak-ta-20-artsystem-voroga-za-dobu.htmlРакурс
Військові втрати російської федерації наближаються до 204 тис. окупантів.
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За добу були ліквідовані 720 солдатів та найманців, знищені два танки, дев’ять ББМ, 20 артилерійських систем, систему РСЗВ, 14 одиниць автомобільної та дві — спеціальної техніки. Також було збито ворожий літак та вісім БПЛА різних типів. Про це 22 травня повідомили в Генштабі Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 22 травня 2023 року орієнтовно склали:
- особового складу — близько 203 тис. 880 (+720) осіб ліквідовано,
- танків — 3 тис. 785 (+2) од,
- бойових броньованих машин — 7 тис. 407 (+9) од,
- артилерійських систем — 3 тис. 278 (+20) од,
- РСЗВ — 565 (+1) од,
- засоби ППО — 327 (+0) од,
- літаків — 309 (+1) од,
- гелікоптерів — 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2 тис. 830 (+8),
- крилаті ракети — 1 тис. 11 (+0),
- кораблі /катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 6 тис. 129 (+14) од,
- спеціальна техніка — 427 (+2).
Нагадаємо, 21 травня президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що втрати російських окупантів у боях за місто Бахмут склали 100 тис. військовослужбовців та найманців.
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