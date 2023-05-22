Запорізька АЕС знеструмлена через обстріли рф. Фото: «Енергоатом»

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Запорізька атомна електростанція повністю знеструмлена через обстріли росіян.

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Ворог у ніч на 22 травня здійснив нові обстріли, внаслідок яких о 5.26 відключилась остання високовольтна лінія передач Дніпровська 750кВ, з якої для власних потреб живилась тимчасово окупована ЗАЕС. Таким чином вже всьоме з початку окупації росіянами «атомки» вона перейшла в режим блекауту. Про це повідомила компанія «Енергоатом».

Після втрати зовнішнього живлення, яке життєво необхідне для забезпечення роботи насосів охолодження ядерного матеріалу енергоблоків, в автоматичному режимі ввімкнулись всі дизель-генератори АЕС, запасу палива вистачить на десять діб. Зворотний відлік розпочався, — зазначили в прес-службі.

Наголошується, що у разі тривалого блекауту може статись аварія з радіаційними наслідками для всього світу.

В «Енергоатомі» наголосили, що ядерний тероризм росії має негайно зупинитись, а загарбники — покинути територію станції та міста-супутника Енергодару. А саму ЗАЕС необхідно передати під повний контроль Україні, щоб привести станцію до нормального режиму експлуатації з поновленням ядерної та радіаційної безпеки об'єкта.

Нагадаємо, на початку травня стало відомо, що окупанти з росії оголосили про зупинку роботи всіх блоків окупованої Запорізької АЕС. Це могло свідчити про підготовку провокації на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.

Однак згодом в «Енергоатомі» заявили, що такі повідомлення рашистів не відповідають дійсності.