Повітряні сили відзвітували про знищення російських ракет. Фото:

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Масована нічна атака росіян по Україні ракетами та БПЛА 22 травня відбувалася різними ракетами та ударними дронами з різних напрямків та акваторій двох морів.

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Росіяни випустили 16 ракет різних типів та 20 ударних дронів Shahed-136/131. Стратегічні бомбардувальники Ту-95мс з району Каспійського моря випустили чотири крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555, а з Азовського моря та Курської області дальні бомбардувальники Ту-22м3 випустили п’ять крилатих ракет Х-22. Про це повідомили в коментуванні Повітряних сил Збройних сил України.

З окупованого Криму були випущені дві балістичні ракети «Іскандер-М», а з окупованої Запорізької області — п’ять зенітних керованих ракет С-300. Крім того, 20 іранських ударних дронів «Shahed-136/131» летіли з південного та північного напрямків.

Минулої ночі сили та засоби протиповітряної оборони повітряного командування «Схід» та повітряного командування «Південь» на східному та південному напрямках знищили чотири крилаті ракети Х-101/Х-555 та 20 «Шахедів».

Крім того, в Повітряних силах повідомили про збиття над Чорним морем в Херсонській області російського винищувача Су-35.

Нагадаємо, вночі 22 травня Дніпро прийняло на себе основний удар окупантів. ППО збило над Дніпропетровською областю 15 ударних безпілотників та чотири крилаті ракети, але в обласному центрі все ж були зафіксовані «прильоти».