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В НАТО признали преступления России против Украины геноцидом, а режим в России — рашизмом
В НАТО признали преступления рф против Украины геноцидом, а режим в России — рашизмомhttps://racurs.ua/n183300-v-nato-priznali-prestupleniya-rf-protiv-ukrainy-genocidom-a-rejim-v-rossii-rashizmom.htmlРакурс
Парламентська асамблея НАТО одностайно визнала злочини росії проти України геноцидом, а режим в рф — рашизмом.
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Про це повідомив голова постійної делегації України в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв.
На сесії Асамблеї в Люксембурзі ми добилися прийняття надзвичайно сильної декларації, яка буде мати далекосяжні політичні наслідки. Це наша дипломатична перемога. Всі наші ключові побажання щодо фінального тексту декларації враховані, — йдеться у його повідомленні.
Також асамблея закликала уряди своїх країн відкрито оголосити на саміті у Вільнюсі про те, що Україна стане членом НАТО і погодити наступні конкретні кроки для вступу України до Альянсу.
Чернєв назвав такі рішення ПА НАТО дипломатичною перемогою України.
Фундамент до саміту НАТО у Вільнюсі закладений. Парламентарі країн Альянсу свою позицію висловили. Тепер справа за урядами, — написав Чернєв на своїй сторнці у Фейсбук.
Парламентська асамблея НАТО заснована у 1955 році та слугує консультативним міжпарламентським органом Північно-Атлантичного Альянсу.
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