В НАТО визнали злочини росії проти України геноцидом, а режим в рф — рашизмом

https://racurs.ua/ua/n183300-v-nato-vyznaly-zlochyny-rosiyi-proty-ukrayiny-genocydom-a-rejym-v-rf-rashyzmom.html

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Парламентська асамблея НАТО одностайно визнала злочини росії проти України геноцидом, а режим в рф — рашизмом.

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Про це повідомив голова постійної делегації України в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв.

На сесії Асамблеї в Люксембурзі ми добилися прийняття надзвичайно сильної декларації, яка буде мати далекосяжні політичні наслідки. Це наша дипломатична перемога. Всі наші ключові побажання щодо фінального тексту декларації враховані, — йдеться у його повідомленні.

Також асамблея закликала уряди своїх країн відкрито оголосити на саміті у Вільнюсі про те, що Україна стане членом НАТО і погодити наступні конкретні кроки для вступу України до Альянсу.

Чернєв назвав такі рішення ПА НАТО дипломатичною перемогою України.

Фундамент до саміту НАТО у Вільнюсі закладений. Парламентарі країн Альянсу свою позицію висловили. Тепер справа за урядами, — написав Чернєв на своїй сторнці у Фейсбук.

Парламентська асамблея НАТО заснована у 1955 році та слугує консультативним міжпарламентським органом Північно-Атлантичного Альянсу.