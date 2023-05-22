Семь разведчиков взяли в плен более 20 российских спецназовцев группировки "Шторм"

https://racurs.ua/n183314-sem-razvedchikov-vzyali-v-plen-bolee-20-rossiyskih-specnazovcev-gruppirovki-shtorm-video.html

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Сім розвідників ЗСУ взяли в полон два десятки росіян.

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Відповідне відео показав 22 травня командир окремої тактичної групи аеророзвідки «Птахи Мадяра» Роберт Бровді.

Семеро розвідників 59 ОМПБр зайняли позицію російських окупантів. У бліндажі цієї позиції ховалися 22 бойовики підрозділу спеціального призначення «Шторм», який було створено за наказом Міноборони росії у середині 2022 року.

В операції брала участь бригада Барсука роти Козака за підтримки підрозділу «Птахи Мадяра», — прокоментував відео Мадяр.

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