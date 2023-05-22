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Сім розвідників взяли у полон понад 20 російських спецпризначенців угрупування "Шторм"
Сім розвідників взяли у полон понад 20 російських спецпризначенців угрупування «Шторм» (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n183314-sim-rozvidnykiv-vzyaly-u-polon-ponad-20-rosiyskyh-specpryznachenciv-ugrupuvannya-shtorm-video.htmlРакурс
Сім розвідників ЗСУ взяли в полон два десятки росіян.
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Відповідне відео показав 22 травня командир окремої тактичної групи аеророзвідки «Птахи Мадяра» Роберт Бровді.
Семеро розвідників 59 ОМПБр зайняли позицію російських окупантів. У бліндажі цієї позиції ховалися 22 бойовики підрозділу спеціального призначення «Шторм», який було створено за наказом Міноборони росії у середині 2022 року.
В операції брала участь бригада Барсука роти Козака за підтримки підрозділу «Птахи Мадяра», — прокоментував відео Мадяр.
Увага, відео містить ненормативну лексику!
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