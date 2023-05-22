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Ракурс
Сім розвідників взяли у полон понад 20 російських спецпризначенців угрупування "Шторм"

Сім розвідників взяли у полон понад 20 російських спецпризначенців угрупування «Шторм» (ВІДЕО)

22 тра 2023, 21:15
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Сім розвідників ЗСУ взяли в полон два десятки росіян.


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Відповідне відео показав 22 травня командир окремої тактичної групи аеророзвідки «Птахи Мадяра» Роберт Бровді.

Семеро розвідників 59 ОМПБр зайняли позицію російських окупантів. У бліндажі цієї позиції ховалися 22 бойовики підрозділу спеціального призначення «Шторм», який було створено за наказом Міноборони росії у середині 2022 року.

В операції брала участь бригада Барсука роти Козака за підтримки підрозділу «Птахи Мадяра», — прокоментував відео Мадяр.

Увага, відео містить ненормативну лексику!

Джерело: Ракурс


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