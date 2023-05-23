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Ракурс
Ночью россияне запустили четыре «Шахеда», их сбили — Генштаб

Ночью россияне запустили четыре «Шахеда», их сбили — Генштаб

23 мая 2023, 08:05
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У ніч проти 23 травня росіяни запустили чотири «Шахеди». Усі вони збиті, повідомив український Генштаб.


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У ранковому зведенні він повідомляє, що, за попередніми даними, російська армія вночі запустила за цілями в Україні чотирьох безпілотників-камікадзе, і всі вони були збиті.

Протягом ночі надходили лаконічні повідомлення про проліт дронів-камікадзе над південними та центральними областями України; у цих областях оголошувалася повітряна тривога.

Про якісь серйозні зміни ситуації на фронті Генштаб не повідомляє: росіяни, згідно зі зведенням, продовжують спроби атакувати у напрямку Куп’янська та Лимана та в районах Авдіївки, Мар’їнки та Бахмута.

Источник: Ракурс


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