Министр ВВС США раскрыл ориентировочные сроки поставки F-16 в Украину

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На поставку винищувачів F-16 в Україну піде «у найкращому випадку кілька місяців».

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Про це заявив міністр ВПС США Френк Кендалл.

Ми за жодних обставин не збираємося передавати F-16 або інший західний винищувач у значній кількості до рук українських ВПС раніше, ніж через кілька місяців, — сказав Кендалл журналістам.

«Кілька місяців» — це відносно швидкі терміни, оскільки, за словами офіційного представника ВПС США, підготовка нового американського пілота на цьому літаку зазвичай займає понад два роки, повідомила «Європейська правда» з посиланням на CNN.

Навіть курс підвищення кваліфікації для пілота F-16 може тривати до 5 місяців.

Тим часом голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що в деяких країнах, зокрема в Польщі, почались навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Він також висловив сподівання, що Україна незабаром отримає бойові літаки F-16.

Це гарне рішення із саміту G7, що врешті-решт вони вирішили підготувати ґрунт, щоб передати Україні винищувачі, які їм необхідні. Так що тренування пілотів уже почалося. Це перша річ. Я сподіваюся, що скоро ми зможемо передати Україні такий вид озброєнь, — заявив він.

Нідерланди можуть стати першою країною, яка передасть Києву винищувачі F-16, повідомила газета Politico.