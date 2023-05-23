Убийство друга, оружие и фальсификация документов - Нацполиция разыскивает "вора в законе"

https://racurs.ua/n183330-ubiystvo-druga-orujie-i-falsifikaciya-dokumentov-nacpoliciya-razyskivaet-vora-v-zakone.html

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Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України скерував обвинувальний акт стосовно «злодія в законі» на прізвисько Андрій Львівський.

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50-річний уродженець Львівської області обвинувачується у вбивстві, незаконному поводженні зі зброєю та підробці документів. Йому може загрожувати позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

За даними слідства, у 2009 році спільно з іншими особами він вбив свого друга та партнера по бізнесу. На той час Андрій Львівський прагнув отримати найвищий статус у злочинній ієрархії — «злодій в законі», а його товариш через конфлікт збирався ініціювати так звану «сходку» та поскаржитися на нього лідерам кримінального світу.

У разі проведення такого зібрання підозрюваний втратив би шанс отримати статус «злодія в законі», тому вирішив позбутися свого бізнес-партнера.

Таким чином, після вбивства у жовтні 2012 року Андрія Львівського «коронували». Відтоді обвинувачений почав контролювати діяльність злочинних груп, «тіньові» схеми реального сектору економіки та відповідав за кримінальну касу.

У 2020 році для уникнення кримінальної відповідальності чоловік залишив Україну та, використовуючи підробні документи, переховувався закордоном. Наразі місце перебування Андрія Львівського встановлюється.

Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань, слідчі Головного слідчого управління Нацполіції спільно з Офісом генерального прокурора завершили досудове розслідування стосовно «злодія в законі» та скерували обвинувальний акт на розгляд Голосіївського районного суду Києва.

Чоловік обвинувачується у вчиненні правопорушень, передбачених п.п. 6,12, ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ч. 3,4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) КК України.

«Злодію в законі» може загрожувати позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.