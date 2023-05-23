Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Убийство друга, оружие и фальсификация документов - Нацполиция разыскивает "вора в законе"

Убийство друга, оружие и фальсификация документов — Нацполиция разыскивает «вора в законе»

23 мая 2023, 11:22
999

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України скерував обвинувальний акт стосовно «злодія в законі» на прізвисько Андрій Львівський.


.

50-річний уродженець Львівської області обвинувачується у вбивстві, незаконному поводженні зі зброєю та підробці документів. Йому може загрожувати позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

За даними слідства, у 2009 році спільно з іншими особами він вбив свого друга та партнера по бізнесу. На той час Андрій Львівський прагнув отримати найвищий статус у злочинній ієрархії — «злодій в законі», а його товариш через конфлікт збирався ініціювати так звану «сходку» та поскаржитися на нього лідерам кримінального світу.

Убивство друга, зброя та фальшування документів - Нацполіція розшукує "злодія в законі"

У разі проведення такого зібрання підозрюваний втратив би шанс отримати статус «злодія в законі», тому вирішив позбутися свого бізнес-партнера.

Таким чином, після вбивства у жовтні 2012 року Андрія Львівського «коронували». Відтоді обвинувачений почав контролювати діяльність злочинних груп, «тіньові» схеми реального сектору економіки та відповідав за кримінальну касу.

У 2020 році для уникнення кримінальної відповідальності чоловік залишив Україну та, використовуючи підробні документи, переховувався закордоном. Наразі місце перебування Андрія Львівського встановлюється.

Убивство друга, зброя та фальшування документів - Нацполіція розшукує "злодія в законі"

Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань, слідчі Головного слідчого управління Нацполіції спільно з Офісом генерального прокурора завершили досудове розслідування стосовно «злодія в законі» та скерували обвинувальний акт на розгляд Голосіївського районного суду Києва.

Чоловік обвинувачується у вчиненні правопорушень, передбачених п.п. 6,12, ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ч. 3,4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) КК України.

«Злодію в законі» може загрожувати позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров