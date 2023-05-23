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Ракурс
«Снял часы и сбежал» - мародеры армии рф обокрали тело своего погибшего

«Снял часы и сбежал» — мародеры армии рф обокрали тело своего погибшего (ВИДЕО)

23 мая 2023, 16:40
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Оператори 72-ї Окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців показали на відео поведінку солдатів окупаційної армії росії. Відеозапис оприлюднили у соцмережах 23 травня.


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Мародери з армії країни-агресора взялися обшукувати тіло свого загиблого товариша й забрали цінні речі, після чого втекли.

Знімає годинник і тікає, — зауважили воїни Збройних сил України.

Источник: Ракурс


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