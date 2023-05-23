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«Снял часы и сбежал» - мародеры армии рф обокрали тело своего погибшего
«Снял часы и сбежал» — мародеры армии рф обокрали тело своего погибшего (ВИДЕО)https://racurs.ua/n183342-snyal-chasy-i-sbejal-marodery-armii-rf-obokrali-telo-svoego-pogibshego-video.htmlРакурс
Оператори 72-ї Окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців показали на відео поведінку солдатів окупаційної армії росії. Відеозапис оприлюднили у соцмережах 23 травня.
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Мародери з армії країни-агресора взялися обшукувати тіло свого загиблого товариша й забрали цінні речі, після чого втекли.
Знімає годинник і тікає, — зауважили воїни Збройних сил України.
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Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Военный преступник будет арестован, как только покинет свою страну, без срока давности — председатель Кассационного уголовного суда
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