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«Зняв годинник і втік» - мародери армії рф обібрали тіло свого загиблого

«Зняв годинник і втік» — мародери армії рф обібрали тіло свого загиблого (ВІДЕО)

23 тра 2023, 16:40
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Оператори 72-ї Окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців показали на відео поведінку солдатів окупаційної армії росії. Відеозапис оприлюднили у соцмережах 23 травня.


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Мародери з армії країни-агресора взялися обшукувати тіло свого загиблого товариша й забрали цінні речі, після чого втекли.

Знімає годинник і тікає, — зауважили воїни Збройних сил України.

Джерело: Ракурс


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