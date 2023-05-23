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«Зняв годинник і втік» - мародери армії рф обібрали тіло свого загиблого
«Зняв годинник і втік» — мародери армії рф обібрали тіло свого загиблого (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n183342-znyav-godynnyk-i-vtik-marodery-armiyi-rf-obibraly-tilo-svogo-zagyblogo-video.htmlРакурс
Оператори 72-ї Окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців показали на відео поведінку солдатів окупаційної армії росії. Відеозапис оприлюднили у соцмережах 23 травня.
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Мародери з армії країни-агресора взялися обшукувати тіло свого загиблого товариша й забрали цінні речі, після чого втекли.
Знімає годинник і тікає, — зауважили воїни Збройних сил України.
Ключові зміни, що стосуються угод купівлі-продажу нерухомого майна
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