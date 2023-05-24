Украина остановила экспорт электроэнергии. Фото:

https://racurs.ua/n183374-ukraina-ostanovila-eksport-elektroenergii-chtoby-pokryt-potrebnosti-gorodov-ukrenergo.html

Ракурс

Імпорт та експорт електричної енергії з України зараз не здійснюється.

.

Експорт електроенергії призупинено, щоб покрити внутрішні потреби міст у споживанні протягом всієї доби та забезпечити резерви на вечірні години максимального споживання. Зараз виробленої електроенергії вистачає для покриття потреб споживачів. Про це 24 травня повідомили в компанії «Укренерго».

У компанії зазначили, що наявні зараз ресурси дозволяють гідроелектростанціям працювати упродовж всієї доби, а також збільшувати свою генерацію для покриття ранкових та вечірніх піків споживання. Для цього також максимально залучаються наявні в системи потужності теплових електростанцій.

Також у денну пору активно працюють сонячні та вітрові електростанції, енергоблоки атомних та теплових електростанцій поступово виходять у ремонт. Тим часом водопілля поступово знижується, а це вплине на роботу гідроелектростанцій.

В «Укренерго» зазначили, що влітку традиційно на АЕС відбувається перезавантаження палива та підготовки до зими. Відновлювальні роботи відбуваються на енергоблоках ТЕС та ТЕЦ, які зазнали серйозних пошкоджень внаслідок російських ракетних та дронових атак. Крім того, ремонтники відновлюють магістральну високовольтну інфраструктуру.

Енергетики наголосили, що для стабільної роботи енергосистеми у вечірні години, а саме з 19.00 до 22.00 варто ощадливо та раціонально споживати електроенергію. Українцям треба перенести за можливості споживання на ранок, день або ніч, зменшити користування потужними електроприладами саме у вечірні години.

Нагадаємо, 28 березня голова НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький заявляв, що українська енергосистема у найближчі півроку здатна забезпечити електроенергією потреби споживачів. Якщо ж своєї електроенергії не вистачатиме, то Україна матиме можливість імпортувати її з Європи.