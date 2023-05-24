Сырский показал видео боя с оккупантами. Фото: Генштаб

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Ракурс

Ворожі позиції поблизу Бахмута успішно атакували українські військові.

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Бійці Сил оборони виявили позиції російських загарбників на околиці Бахмута. Після цього вони наблизилися до ворожих бліндажів та вдарили по позиціях ворога. Про це 24 травня командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський повідомив у Telegram.

За його інформацією, професійно відпрацювали військовослужбовці 3-ї окремої штурмової бригади 1-го механізованого батальйону. Також генерал опублікував відео бою.

Вранці 24 травня Сирський повідомляв, що Сили оборони на Бахмутському напрямку просуваються далі, маючи успіхи по флангах. Українські військові також зуміли захопили ще одного найманця з приватної військової кампанії міноборони рф «Ветеран».

Нагадаємо, бійці 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Збройних сил України взяли у полон 22-х солдатів окупаційної армії росії, які належали до спецпідрозділу міністерства оборони росії «Шторм». Полонили ворогів у районі селища Піски Донецької області.