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Сирський показав відео бою з окупантами. Фото: Генштаб
Бійці ЗСУ атакували позиції окупантів під Бахмутом — відео від Сирськогоhttps://racurs.ua/ua/n183373-biyci-zsu-atakuvaly-pozyciyi-okupantiv-pid-bahmutom-video-vid-syrskogo.htmlРакурс
Ворожі позиції поблизу Бахмута успішно атакували українські військові.
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Бійці Сил оборони виявили позиції російських загарбників на околиці Бахмута. Після цього вони наблизилися до ворожих бліндажів та вдарили по позиціях ворога. Про це 24 травня командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський повідомив у Telegram.
За його інформацією, професійно відпрацювали військовослужбовці 3-ї окремої штурмової бригади 1-го механізованого батальйону. Також генерал опублікував відео бою.
Вранці 24 травня Сирський повідомляв, що Сили оборони на Бахмутському напрямку просуваються далі, маючи успіхи по флангах. Українські військові також зуміли захопили ще одного найманця з приватної військової кампанії міноборони рф «Ветеран».
Нагадаємо, бійці 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Збройних сил України взяли у полон 22-х солдатів окупаційної армії росії, які належали до спецпідрозділу міністерства оборони росії «Шторм». Полонили ворогів у районі селища Піски Донецької області.
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