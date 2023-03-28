В «Укренерго» дали позитивний прогноз щодо електроенергії. Фото:

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Енергосистема України у найближчі півроку здатна забезпечити електроенергією потреби споживачів.

Найближчі шість місяців у вітчизняній енергосистемі буде достатньо електроенергії для цього. Ця енергосистема є частиною європейської, а відтак Україна матиме можливість імпортувати електроенергію, якщо не вистачатиме своєї. Це є дуже важливим фактором енергетичної безпеки країни. Про це 28 березня голова НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький заявив в ефірі телемарафону.

За його словами, це дозволить мати хороший баланс в системі навесні та влітку. Однак до наступної зими варто добре готуватися — відновити роботу енергоблоків на теплових та гідроелектростанціях, які були пошкоджені. Також необхідно максимально мобілізувати всі ресурси енергосистеми, щоб пройти зиму без відключень.

Нагадаємо, 27 березня в «Укренерго» заявляли, що в Україні наразі працюють усі види електростанцій, виробництва електроенергії достатньо для покриття споживання. Також триває незначний імпорт електроенергії.

Однак складною залишається ситуація з електропостачанням у регіонах вздовж лінії фронту, де російські військові постійними артобстрілами пошкоджують мережі.