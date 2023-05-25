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Взрывы в Крыму - россияне говорят об атаке дронами на Севастополь
Взрывы в Крыму — россияне говорят об атаке дронами на Севастопольhttps://racurs.ua/n183393-vzryvy-v-krymu-rossiyane-govoryat-ob-atake-dronami-na-sevastopol.htmlРакурс
Вибухи цієї ночі чули мешканці окупованого Севастополя. Окупаційна влада заявила про роботу ППО.
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Росіяни нібито за допомогою стрілецької зброї збили два безпілотних літальних апарати в районі селища Кача Нахімовського району Севастополя. Ще кілька безпілотників, пишуть, були заглушені та посаджені засобами РЕБ.
Жодні об'єкти у місті не постраждали, — запевняють окупанти в пропагандистських ЗМІ.
За офіційною версією, було збито всі БПЛА, деякі навіть «зі стрілецької зброї».
Ще один безпілотник збили у Бахчисарайському районі, він нібито намагався атакувати водонасосну станцію.
Дрон літакового типу збили за 20 км на схід від місця, де вночі «приземлили» інші два БПЛА.
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