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Ракурс
Взрывы в Крыму - россияне говорят об атаке дронами на Севастополь

Взрывы в Крыму — россияне говорят об атаке дронами на Севастополь

25 мая 2023, 08:58
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Вибухи цієї ночі чули мешканці окупованого Севастополя. Окупаційна влада заявила про роботу ППО.


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Росіяни нібито за допомогою стрілецької зброї збили два безпілотних літальних апарати в районі селища Кача Нахімовського району Севастополя. Ще кілька безпілотників, пишуть, були заглушені та посаджені засобами РЕБ.

Жодні об'єкти у місті не постраждали, — запевняють окупанти в пропагандистських ЗМІ.

За офіційною версією, було збито всі БПЛА, деякі навіть «зі стрілецької зброї».

Ще один безпілотник збили у Бахчисарайському районі, він нібито намагався атакувати водонасосну станцію.

Дрон літакового типу збили за 20 км на схід від місця, де вночі «приземлили» інші два БПЛА.

Источник: Ракурс


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