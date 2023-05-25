Ракурсhttps://racurs.ua/
Вибухи в Криму - росіяни кажуть про атаку дронами на Севастополь
Вибухи в Криму — росіяни кажуть про атаку дронами на Севастопольhttps://racurs.ua/ua/n183393-vybuhy-v-krymu-rosiyany-kajut-pro-ataku-dronamy-na-sevastopol.htmlРакурс
Вибухи цієї ночі чули мешканці окупованого Севастополя. Окупаційна влада заявила про роботу ППО.
.
Росіяни нібито за допомогою стрілецької зброї збили два безпілотних літальних апарати в районі селища Кача Нахімовського району Севастополя. Ще кілька безпілотників, пишуть, були заглушені та посаджені засобами РЕБ.
Жодні об'єкти у місті не постраждали, — запевняють окупанти в пропагандистських ЗМІ.
За офіційною версією, було збито всі БПЛА, деякі навіть «зі стрілецької зброї».
Ще один безпілотник збили у Бахчисарайському районі, він нібито намагався атакувати водонасосну станцію.
Дрон літакового типу збили за 20 км на схід від місця, де вночі «приземлили» інші два БПЛА.
Ключові зміни, що стосуються угод купівлі-продажу нерухомого майна
Колабораціонізм існує у кожній війні і боротьба з ним є обов’язковою складовою перемоги — голова Касаційного кримінального суду
Воєнний злочинець буде заарештований, щойно виїде за межі своєї країни, без строку давності — голова Касаційного кримінального суду
Загрузка...