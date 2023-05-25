Вибухи в Криму - росіяни кажуть про атаку дронами на Севастополь

https://racurs.ua/ua/n183393-vybuhy-v-krymu-rosiyany-kajut-pro-ataku-dronamy-na-sevastopol.html

Ракурс

Вибухи цієї ночі чули мешканці окупованого Севастополя. Окупаційна влада заявила про роботу ППО.

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Росіяни нібито за допомогою стрілецької зброї збили два безпілотних літальних апарати в районі селища Кача Нахімовського району Севастополя. Ще кілька безпілотників, пишуть, були заглушені та посаджені засобами РЕБ.

Жодні об'єкти у місті не постраждали, — запевняють окупанти в пропагандистських ЗМІ.

За офіційною версією, було збито всі БПЛА, деякі навіть «зі стрілецької зброї».

Ще один безпілотник збили у Бахчисарайському районі, він нібито намагався атакувати водонасосну станцію.

Дрон літакового типу збили за 20 км на схід від місця, де вночі «приземлили» інші два БПЛА.