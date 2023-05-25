Держдеп США схвалив продаж Україні системи ППО NASAMS

https://racurs.ua/ua/n183392-derjdep-ssha-shvalyv-prodaj-ukrayini-systemy-ppo-nasams.html

Ракурс

Державний департамент США схвалив можливий військовий продаж уряду України системи протиповітряної оборони NASAMS.

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Відповідне повідомлення оприлюднили на сайті Агентства з питань оборонної співпраці та безпеки міноборони Сполучених Штатів (DSCA).

Йдеться про можливе постачання ЗРК та пов’язаного обладнання за орієнтовною вартістю 285 млн дол.

Агентство видало необхідну сертифікацію 24 травня та повідомило Конгрес США про можливий продаж.

Україна направила запит на купівлю системи ППО NASAMS, яка включає: один радар AN/MPQ-64F1 Sentinel, центр управління вогнем, неназваної кількості пускових установок, системи захищеного зв’язку та іншого обладнання.

Потенційна угода також включає американську технічну підтримку, випробувальне та допоміжне обладнання, технічну документацію і запчастини.

Основним підрядником майбутньої угоди на постачання ЗРК NASAMS Україні виступає корпорація Raytheon.

Пропонований продаж відповідає цілям зовнішньої політики та національної безпеки США шляхом підвищення безпеки країни-партнера, яка є фактором політичної стабільності та економічного прогресу в Європі, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Україна має нагальну потребу підвищення своїх можливостей щодо захисту від російських ракетних ударів та авіації. Придбання та ефективне розгортання системи протиповітряної оборони NASAMS підвищить здатність України захищати свій народ та критично важливу інфраструктуру.

«Мілітарний» пише, що системи NASAMS виробляє консорціум американської корпорації Raytheon Technologies і норвезької групи Kongsberg. Ця система стала першою наземною системою, де були використані ракети AIM-120 AMRAAM (Advanced Medium Range Air-to-Air Missile — вдосконалена ракета повітря-повітря).

Наразі на озброєнні повітряних сил України є дві батареї ЗРК NASAMS. Також в рамках військової допомоги для України замовлені ще шість комплексів Сполученими Штатами та один — Канадою.

Норвегія також озвучила плани з передачі двох вогневих взводів цього ЗРК Україні. NASAMS у війні з росією зарекомендував себе як ефективна система ППО.