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В Украине готовят законопроект о наказании для мужчин, незаконно выехавших во время войны
В Украине готовят законопроект о наказании для мужчин, незаконно выехавших во время войныhttps://racurs.ua/n183400-v-ukraine-gotovyat-zakonoproekt-o-nakazanii-dlya-mujchin-nezakonno-vyehavshih-vo-vremya-voyny.htmlРакурс
В Україні готують законопроєкт про покарання для чоловіків, які незаконно виїхали під час війни.
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Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в інтерв’ю «РБК-Україна» розповів, що це спільна ініціатива Кабміну і Верховної Ради. Документ розробляють з урахуванням міжнародного досвіду.
Я думаю, що після закінчення війни держава зробить усе для того, аби нагадати кожному громадянину, що він робив під час війни. Маю на увазі тих, хто нелегально перейшов кордон. Я думаю, це буде закон, — сказав Клименко.
Він натякнув, що для таких людей можуть встановити у майбутньому обмеження для перетину кордону.
Вони мають відповісти за порушення закону. Я думаю, кожен громадянин цього хоче і зрозуміє державу, якщо будуть якісь обмеження щодо подальшого пересування цих громадян як мінімум за кордон, — заявив він.
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