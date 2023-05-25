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Ракурс
В Украине готовят законопроект о наказании для мужчин, незаконно выехавших во время войны

В Украине готовят законопроект о наказании для мужчин, незаконно выехавших во время войны

25 мая 2023, 10:10
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В Україні готують законопроєкт про покарання для чоловіків, які незаконно виїхали під час війни.


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Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в інтерв’ю «РБК-Україна» розповів, що це спільна ініціатива Кабміну і Верховної Ради. Документ розробляють з урахуванням міжнародного досвіду.

Я думаю, що після закінчення війни держава зробить усе для того, аби нагадати кожному громадянину, що він робив під час війни. Маю на увазі тих, хто нелегально перейшов кордон. Я думаю, це буде закон, — сказав Клименко.

Він натякнув, що для таких людей можуть встановити у майбутньому обмеження для перетину кордону.

Вони мають відповісти за порушення закону. Я думаю, кожен громадянин цього хоче і зрозуміє державу, якщо будуть якісь обмеження щодо подальшого пересування цих громадян як мінімум за кордон, — заявив він.

Источник: Ракурс


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