В Україні готують законопроект про покарання для чоловіків, які незаконно виїхали під час війни

https://racurs.ua/ua/n183400-v-ukrayini-gotuut-zakonoproekt-pro-pokarannya-dlya-cholovikiv-yaki-nezakonno-vyyihaly-pid-chas.html

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В Україні готують законопроєкт про покарання для чоловіків, які незаконно виїхали під час війни.

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Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в інтерв’ю «РБК-Україна» розповів, що це спільна ініціатива Кабміну і Верховної Ради. Документ розробляють з урахуванням міжнародного досвіду.

Я думаю, що після закінчення війни держава зробить усе для того, аби нагадати кожному громадянину, що він робив під час війни. Маю на увазі тих, хто нелегально перейшов кордон. Я думаю, це буде закон, — сказав Клименко.