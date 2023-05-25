Ракурсhttps://racurs.ua/
В Україні готують законопроект про покарання для чоловіків, які незаконно виїхали під час війни
В Україні готують законопроект про покарання для чоловіків, які незаконно виїхали під час війниhttps://racurs.ua/ua/n183400-v-ukrayini-gotuut-zakonoproekt-pro-pokarannya-dlya-cholovikiv-yaki-nezakonno-vyyihaly-pid-chas.htmlРакурс
В Україні готують законопроєкт про покарання для чоловіків, які незаконно виїхали під час війни.
.
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в інтерв’ю «РБК-Україна» розповів, що це спільна ініціатива Кабміну і Верховної Ради. Документ розробляють з урахуванням міжнародного досвіду.
Я думаю, що після закінчення війни держава зробить усе для того, аби нагадати кожному громадянину, що він робив під час війни. Маю на увазі тих, хто нелегально перейшов кордон. Я думаю, це буде закон, — сказав Клименко.
Він натякнув, що для таких людей можуть встановити у майбутньому обмеження для перетину кордону.
Вони мають відповісти за порушення закону. Я думаю, кожен громадянин цього хоче і зрозуміє державу, якщо будуть якісь обмеження щодо подальшого пересування цих громадян як мінімум за кордон, — заявив він.
Ключові зміни, що стосуються угод купівлі-продажу нерухомого майна
Колабораціонізм існує у кожній війні і боротьба з ним є обов’язковою складовою перемоги — голова Касаційного кримінального суду
Воєнний злочинець буде заарештований, щойно виїде за межі своєї країни, без строку давності — голова Касаційного кримінального суду
Загрузка...