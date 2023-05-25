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Південна Корея продовжує передачу сотень тисяч артилерійських снарядів для України.
США уговорили Южную Корею передать Украине сотни тысяч снарядов
США уговорили Южную Корею передать Украине сотни тысяч снарядовhttps://racurs.ua/n183407-ssha-ugovorili-ujnuu-koreu-peredat-ukraine-sotni-tysyach-snaryadov.htmlРакурс
Південна Корея продовжує передачу сотень тисяч артилерійських снарядів для України.
The Wall Street Jornal пише, що це рішення знаменує зміну позиції Сеула, який пообіцяв надати артилерію в листопаді, але потім ухилявся від надання допомоги.
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Згідно з конфіденційною домовленістю, Південна Корея передає снаряди США, які, своєю чергою, організували їх відправлення в Україну.
Надання Південною Кореєю снарядів дозволило адміністрації Байдена поки що відкласти рішення про передачу нам касетних боєприпасів.
Прорив у питанні постачання боєприпасів Південній Кореї відбувся невдовзі після того, як Вашингтон і Сеул оприлюднили спільну декларацію з питань безпеки під час візиту президента Південної Кореї Юн Сок Йола до Вашингтона минулого місяця.
Ця декларація надала Сеулу більший голос у консультаціях щодо потенційної американської ядерної відповіді на північнокорейську атаку в обмін на обіцянку відмовитися від розробки власної ядерної зброї.
Білий дім відмовився коментувати цю інформацію, як і представник південнокорейського уряду в Сеулі.
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