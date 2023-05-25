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Ракурс
США вмовили Південну Корею передати Україні сотні тисяч снарядів

США вмовили Південну Корею передати Україні сотні тисяч снарядів

25 тра 2023, 11:39
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Південна Корея продовжує передачу сотень тисяч артилерійських снарядів для України.
The Wall Street Jornal пише, що це рішення знаменує зміну позиції Сеула, який пообіцяв надати артилерію в листопаді, але потім ухилявся від надання допомоги.


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Згідно з конфіденційною домовленістю, Південна Корея передає снаряди США, які, своєю чергою, організували їх відправлення в Україну.

Надання Південною Кореєю снарядів дозволило адміністрації Байдена поки що відкласти рішення про передачу нам касетних боєприпасів.

Прорив у питанні постачання боєприпасів Південній Кореї відбувся невдовзі після того, як Вашингтон і Сеул оприлюднили спільну декларацію з питань безпеки під час візиту президента Південної Кореї Юн Сок Йола до Вашингтона минулого місяця.

Ця декларація надала Сеулу більший голос у консультаціях щодо потенційної американської ядерної відповіді на північнокорейську атаку в обмін на обіцянку відмовитися від розробки власної ядерної зброї.

Білий дім відмовився коментувати цю інформацію, як і представник південнокорейського уряду в Сеулі.

Джерело: Ракурс


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